زي النهارده، نهاية الحرب العالمية الثانية بكارثة بشرية واستسلام اليابان

انتهت الحرب العالمية الثانية رسميا في آسيا في 2 سبتمبر 1945، باستسلام اليابان على متن البارجة الأمريكية "يو إس إس ميسوري".

وقبل ذلك، ألقت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على اليابان، وأعلن الاتحاد السوفييتي الحرب عليها، مما دفع الإمبراطور هيروهيتو إلى إعلان قبول إعلان بوتسدام في 15 أغسطس 1945، وهو ما أدى في النهاية إلى مراسم الاستسلام في 2 سبتمبر.

بعد المراسم، واصلت القوات اليابانية الاستسلام في مختلف أنحاء المحيط الهادئ، وكان آخر استسلام كبير في 25 أكتوبر 1945، حين استسلمت القوات اليابانية في تايوان إلى تشيانج كاي شيك.

وظلت اليابان تحت الاحتلال الأمريكي والبريطاني حتى 28 أبريل 1952، عندما دخلت معاهدة سان فرانسيسكو حيز التنفيذ.

نهاية الحرب العالمية الثانية



في 6 أغسطس 1945، أُلقيت قنبلة نووية على شكل مدفع، أطلق عليها اسم "الولد الصغير"، على مدينة هيروشيما من طائرة من طراز "بي-29 سوبرفورترس" تدعى "إينولا جاي"، بقيادة العقيد بول تيبيتس.

وكان هذا أول استخدام للأسلحة الذرية في القتال، وأسفر عن مقتل 70 ألف شخص على الفور، و30 ألفا آخرين بحلول نهاية العام وقد اختيرت هيروشيما لإظهار القوة التدميرية للقنبلة.

بعد القصف، قال الرئيس الأمريكي هاري ترومان: "لقد أنفقنا ملياري دولار على أعظم مقامرة علمية في التاريخ – وفزنا" ومع ذلك، واصلت اليابان الحرب، رغم محاولات بعض مسؤوليها لإحلال السلام عبر الاتحاد السوفييتي.

القنبلة الذرية الأمريكية

وفي 9 أغسطس 1945، أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية ثانية أكثر قوة تعمل بالبلوتونيوم، أطلق عليها "الرجل السمين"، على مدينة ناجازاكي من طائرة "بي-29" أخرى تدعى "بوكسكار"، بقيادة اللواء تشارلز سويني.

وكان الهدف الأصلي هو مدينة كوكورا، لكن سوء الأحوال الجوية دفع الطاقم إلى توجيه القنبلة نحو ناغازاكي، ما أسفر عن مقتل 40 ألف شخص على الفور، و30 ألفًا آخرين بحلول نهاية العام.

في 8 أغسطس 1945، أعلن الاتحاد السوفييتي الحرب على اليابان، منهيا بذلك ميثاق الحياد السوفييتي-الياباني، وغزت جيوشه منشوريا من جميع الجهات باستثناء الجنوب.

وفي 10 أغسطس، غزت القوات السوفيتية محافظة كارافوتو وبموجب الأمر العام رقم 1، جرى تقسيم كوريا على خط العرض 38 بين السوفييت شمالا والأمريكيين جنوبا.

في ليلة 9 أغسطس، اجتمع الإمبراطور هيروهيتو مع حكومته، معلنا عدم قدرة اليابان على مواصلة الحرب وفي اليوم التالي، أبلغت وزارة الخارجية اليابانية الحلفاء بقبول إعلان بوتسدام وفي 14 أغسطس، سجل هيروهيتو خطاب الاستسلام، الذي بث في اليوم التالي عبر الإذاعة اليابانية.

قاد الجنرال دوجلاس ماكارثر، القائد الأعلى لقوات الحلفاء، عملية احتلال اليابان، وأصدر الأمر العام رقم 1 في 17 أغسطس، الذي نص على استسلام جميع القوات اليابانية بلا قيد أو شرط وفي 30 أغسطس، وصل ماكارثر إلى قاعدة أتسوجي الجوية لبدء الاحتلال.

وفي 18 أغسطس، قتل الرقيب الأمريكي أنتوني ماركيوني، البالغ 19 عاما، في هجوم جوي ياباني، وكان آخر أمريكي يلقى حتفه في قتال جوي بالحرب العالمية الثانية كما بدأت القوات السوفيتية غزو جزر الكوريل، فيما عادت القوات البريطانية إلى هونج كونج.

وبالتوازي، أسقطت طائرات "بي-29" الأمريكية إمدادات على معسكرات أسرى الحرب اليابانية ضمن "عملية القائمة السوداء".

وفي 29 أغسطس، أُسقطت طائرة أمريكية فوق كوريا أثناء عملية الإمداد، وسط مزاعم بأن السوفييت أسقطوها لإخفاء برنامج القنبلة الذرية الياباني.

وفي 2 سبتمبر 1945، وقعت اليابان الاستسلام رسميا في خليج طوكيو، ليعلن الرئيس الأمريكي هاري ترومان النصر على اليابان وفي سبتمبر نفسه، استسلمت الحامية اليابانية في بينانق، وبدأ البريطانيون عملية "جوريست" لاستعادة السيطرة على المدينة.

