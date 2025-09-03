الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تستمع لأقوال الشهود بحادثة انهيار بلكونة على سيدة بحدائق القبة

انهيار بلكونة
انهيار بلكونة

استمعت  نيابة حدائق القبة، لأقوال شهود عيان على حادث انهيار بلكونة من عقار بشارع 10 بدائرة القسم، مما أسفر عن مصرع سيدة، مؤكدين أنهم خلال سيرهم في الشارع سقطت البلكونة بشكل مفاجيء وكان تحتها سيدة. 

وأضافوا أنهم فروا هاربين عندما شاهدوا البلكونة وهي تسقط، ثم رجعوا مرة أخرى بعد سقوطها لإنقاذ السيدة، وقاموا باستخراجها من تحت الأنقاض، فوجدوها ميتة.

وأشار الشهود بأصابع الاتهام إلى مالك الشقة وجاره بالأسفل الذي كان يضع أسفل البلكونة سيخ حديدي رفيع ليسندها، معرضين بذلك حياة المارة للخطر.

البداية  كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار بلكونة بشقة سكنية أثناء إجراء مالكها ترميمات بها بعقار في شارع 10 بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. 

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انهيار بلكونة من شقة سكنية على سيدة كانت تسير أسفلها بالشارع مما أسفر عن مصرعها.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة حدائق القبة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

الأجهزة المعنية تزيل آثار حادث سقوط بلكونة في حدائق القبة (صور)

أسفر عن مصرع سيدة، النيابة تعاين مسرح انهيار بلكونة عقار بحدائق القبة (صور)

الأكثر قراءة

خبير جيولوجي يكشف سر اختفاء قرية ترسين في السودان ودفن جميع سكانها تحت التراب (صور)

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

بصورة من المستشفى، زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية

بعد ضبط 372 طنًا، تحرك برلماني لكشف مافيا اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة

السيسي يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي بعد قليل

وسط حراسة أمنية مشددة، تشييع جثامين 8 عناصر إجرامية بالدقهلية (صور)

أول تحرك برلماني بعد واقعة رفض علاج عبير الأباصيري ووفاتها

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الدعاء مستجاب يوم المولد النبوي؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads