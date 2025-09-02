الأجهزة المعنية تزيل آثار حادث سقوط بلكونة في حدائق القبة (صور)

أزالت الأجهزة المعنية آثار حادث انهيار بلكونة من عقار بشارع 10 بدائرة القسم مما أسفر عن مصرع سيدة،وفتحت الشارع أمام حركة المرور والمارة.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار بلكونة بشقة سكنية أثناء إجراء مالكها ترميمات بها بعقار في شارع 10 بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.



على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انهيار بلكونة من شقة سكنية على سيدة كانت تسير أسفلها بالشارع مما أسفر عن مصرعها.



تم نقل الجثة إلى المستشفى وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم التي أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفية وتحفظت علي مالك الشقة لسؤاله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.