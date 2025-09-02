الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الأجهزة المعنية تزيل آثار حادث سقوط بلكونة في حدائق القبة (صور)

الأجهزة المعنية تزيل
أزالت الأجهزة المعنية آثار حادث انهيار بلكونة من عقار بشارع 10 بدائرة القسم مما أسفر عن مصرع سيدة،وفتحت الشارع أمام حركة المرور والمارة.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار بلكونة بشقة سكنية أثناء إجراء مالكها ترميمات بها بعقار في شارع 10 بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. 


على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انهيار بلكونة من شقة سكنية على سيدة كانت تسير أسفلها بالشارع مما أسفر عن مصرعها.

 


تم نقل الجثة إلى المستشفى وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم التي أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفية وتحفظت علي مالك الشقة لسؤاله.

