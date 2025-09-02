الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

أسفر عن مصرع سيدة، النيابة تعاين مسرح انهيار بلكونة عقار بحدائق القبة (صور)

انهيار البلكونة
انهيار البلكونة

انتقل فريق من  نيابة حدائق القبة لمعاينة مسرح انهيار بلكونة من عقار بشارع 10 بدائرة القسم مما أسفر عن مصرع سيدة، وأمرت بالتحفظ على مالك الشقة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات واستدعاء مسئولي الحي. 


البداية  كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار بلكونة بشقة سكنية أثناء إجراء مالكها ترميمات بها بعقار في شارع 10 بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. 


على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انهيار بلكونة من شقة سكنية على سيدة كانت تسير أسفلها بالشارع مما أسفر عن مصرعها.
تم نقل الجثة إلى المستشفى وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم. 

