الخميس 05 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، مغذية وسهلة التحضير

الفاصوليا الخضراء
الفاصوليا الخضراء

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، الفاصوليا الخضراء من الخضروات الشهيرة التى لها عشاق كثيرون وتقدم فى مصر بطرق عديدة منها طريقة شهيرة وهى بالتسبيكة المصرية التى تقاوم واعتاد عليها أجيال كاملة.

وطريقة عمل الفاصوليا الخضراء، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل حيث تقدم مع البنوك المختلفة والأرز بأنواعه.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الفاصوليا الخضراء.

مكونات عمل الفاصوليا الخضراء:-

500 جرام فاصوليا خضراء مقطعة

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب صلصة طماطم

1 كوب مرق دجاج أو ماء

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

بهارات إضافية حسب الرغبة (كمون، كزبرة)

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء:

  • سخني الزيت في قدر على نار متوسطة.
  • أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبح لونهما ذهبي.
  • أضيفي الفاصوليا الخضراء إلى القدر وقلبي لمدة دقيقتين.
  • صبي صلصة الطماطم والمرق أو الماء والملح والفلفل الأسود والبهارات الأخرى (إذا كنتِ تستخدمينها) فوق الفاصوليا.
  • غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 20-30 دقيقة حتى تنضج الفاصوليا تماما وتتسبك الصلصة.
  • قدمي الفاصوليا الخضراء بالصلصة ساخنة مع الأرز أو الخبز.
  • يمكنكِ استخدام الفاصوليا الطازجة أو المجمدة.
  • إذا كنتِ تستخدمين الفاصوليا المجمدة، لا تحتاجين إلى إذابتها مسبقًا.
  • يمكنك استخدام صلصة الطماطم الجاهزة أو تحضير صلصة طماطم منزلية الصنع.
  • يمكنكِ إضافة أي نوع من البهارات التي تفضلينها مثل الكمون، الكزبرة، الشطة، أو القرفة.
طريقة عمل الفاصوليا الخضراء 
طريقة عمل الفاصوليا الخضراء 

فوائد الفاصوليا الخضراء 

والفاصوليا الخضراء، من الخضروات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الفاصوليا الخضراء:-

  • الفاصوليا الخضراء تحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية، والتي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والألياف تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتقلل من خطر الإصابة بالإمساك.
  • الألياف الموجودة فى الفاصوليا الخضراء تعزز الشعور بالشبع، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن.
  • الفاصوليا الخضراء غنية بالفيتامينات، مثل فيتامين ك وفيتامين C، فيتامين ك يلعب دور هام في صحة العظام، حيث يساعد في تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الكسور، بينما يعمل فيتامين C كمضاد أكسدة قوي، مما يساعد في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة ويعزز نظام المناعة.
  • الفاصوليا الخضراء تحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات، التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب.
  • والدراسات أظهرت أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • الفاصوليا الخضراء تعتبر مصدر جيد للبروتين، مما يجعلها خيار مثالي للنباتيين والأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي منخفض البروتين الحيواني، والبروتين ضروري لبناء العضلات وتجديد الخلايا.
  • تعمل على تحسين مستويات السكر في الدم، حيث أظهرت بعض الدراسات أن تناولها يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الإنسولين، مما يجعلها خيار جيد لمرضى السكري.
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طريقة عمل الفاصوليا الخضراء لغداء مغذٍ وقيمته الغذائية عالية

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طريقة عمل الفاصوليا البيضاء أكلة لذيذة سهلة التحضير

 

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