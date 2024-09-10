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خارج الحدود

ضم الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل، مسئول أوروبي يحذر من خطة حكومة نتنياهو

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، إن هناك جبهة جديدة تفتح لتحويل الضفة الغربية إلى غزة جديدة من خلال زيادة العنف ونزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية.

 تحذير أوروبي من نزع الشرعية عن الضفة الغربية

وقال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ " هناك جبهة جديدة يجري فتحها بهدف واضح: تحويل الضفة الغربية إلى غزة  جديدة من خلال زيادة العنف ونزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وتشجيع الاستفزازات للرد بقوة ولكي لا تكون هناك غضاضة في الإعلان للعالم أن الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع هي ضم الضفة الغربية وغزة".

 

واتهم مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال كلمته في اجتماع لوزراء خارجية الجامعة العربية، "أعضاء في حكومة نتنياهو، بمحاولة جعل إقامة دولة فلسطينية أمرًا مستحيلًا".

 أهداف إسرائيل من تحويل الضفة الغربية إلى غزة جديدة

وتابع جوزيب بوريل: "من دون تحرك، ستصبح الضفة الغربية غزة جديدة فيما تعد مجموعات من المستوطنين لإنشاء مستوطنات جديدة"، وأضاف أن "المجتمع الدولي يأسف ويشعر ويدين ولكنه يجد صعوبة في التحرك".

  

ويعيش قرابة 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية التي يبلغ عدد سكانها الفلسطينيين نحو ثلاثة ملايين.

 

والاستيطان غير شرعي ويعد مخالفا للقانون الدولي ويمثل من وجهة نظر الفلسطينيين العقبة الأساسية أمام حل الدولتين.

  

قتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون إسرائيليون 662 فلسطينيًا على الأقل في الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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