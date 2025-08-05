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ثقافة وفنون

شقيق أصالة يعود إلى سوريا بعد 15 عاما من الغياب، ويفاجئ ابنته (فيديو)

شقيق الفنانة أصالة
شقيق الفنانة أصالة يعانق ابنته "أصالة"، فيتو

عاد المنتج أنس نصري شقيق النجمة أصالة نصري، إلى بلده سوريا بعد غياب 15 عاما قضاها في مصر، ويأتي ذلك بعدما أعلنت شقيقته أنها هي الأخرى ستزور بلدها نهاية الشهر الجاري. 

عودة شقيق أصالة نصري إلى سوريا 

في هذا السياق، فاجأ أنس نصري ابنته “أصالة” عقب عودته إلى سوريا وذهب إلى مكان عملها وقامت الأخرى باحتضانه وشعرت بـ"الخضة" عنده رؤيته. 

وكشفت الفنانة السورية أصالة نصري، عن إمكانية عودتها إلى بلدها سوريا بعد غياب لمدة 15 عاما، مؤكدة أن تلك الزيارة تعوضها عن الأوجاع التي عانتها بسبب غيابها عن وطنها.

وقالت أصالة خلال المؤتمر الخاص بها بمهرجان جرش، إنها من المحتمل أن تزور سوريا في نهاية هذا الشهر.

وتألقت الفنانة السورية أصالة نصري في حفلها بختام مهرجان جرش بالأردن على المسرح الجنوبي وسط حضور كبير من الجمهور.

وقدمت أصالة خلال ختام مهرجان جرش عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائها بعض أغاني ألبومها الجديد "ضريبة البعد".

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