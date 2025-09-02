وفد إماراتي يزور استوديو نجيب محفوظ بماسبيرو

زار وفد إعلامي إماراتي، برئاسة الدكتور جمال الكعبي مدير عام المكتب الوطني للإعلام، مبني ماسبيرو صباح اليوم، وكان في استقبال الوفد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

زار الوفد الإمارتي استوديو نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين، واستديو القناة الأولي ببهو ماسبيرو.

قدم الدكتور الكعبي دعوة رسمية لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام للمشاركة في قمة بريدج الإعلامية في أبو ظبي منتصف ديسمبر، وأهدي رئيس الهيئة نسخة من أغاني السيدة أم كلثوم إلي الضيف الإماراتي والوفد المرافق.

ضم وفد المكتب الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة: مريم بن فهد، محمد المنصوري، محمد منير، موزة الدرمكي.

