ثقافة وفنون

وليد حسن نائبًا لرئيس التليفزيون ومنال الدفتار رئيسًا للقناة الأولي وخالد الإتربي للفضائية

المسلماني ومنال الدفتار.فيتو

أصدر الكاتب أحمد المسلماني قرارًا بتكليف وليد حسن رئيس القناة الأولي بمنصب نائب رئيس التليفزيون، وخالد الأتربي رئيسًا للقناة الفضائية، منال الدفتار رئيسًا للقناة الأولى.

 

معلومات عن منار الدفتار رئيس القناة الأولى

وتخرجت منال الدفتار في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والتحقت بالعمل بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. 
 

عملت الدفتار رئيسًا للتحرير بوكالة الأنباء الألمانية في مكتب القاهرة، ورئيسًا للتحرير بخدمة الشرق الأوسط التليفزيونية بوكالة رويترز بالقاهرة  . 

كما عملت رئيسا لقناة النيل للأخبار، وقطاع الأخبار بشبكة قنوات سي بي سي، وقناة الأخبار سي بي سي إكسترا، وقطاع الأخبار في شبكة قنوات دي إم سي.

