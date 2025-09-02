المؤبد لعامل هتك عرض شقيقه ونجل خالته بالقليويية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه، لاتهامه بهتك عرض شقيقه ونجل خالته "طفلين" والتعدى عليهم، وحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

المؤبد لعامل لاتهامه بهتك عرض شقيقه ونجل خالته بالقليويية

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوى أحمد، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية كانت عندما أحالت النيابة العامة المتهم "يوسف ه ص م" ٢١ سنة - عامل - مقيم بشارع ممدوح البقال - السقيلي الخصوص - القليوبية، في الجناية رقم ٩١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ الخصوص، والمقيدة برقم ١٨٧٧ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، للمحاكمة لأنه في غضون عام ٢٠٢٣ بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية، هتك عرض شقيقه ونجل خالته المجني عليهما الطفلين "مهند ح أ" و"حمزة ي س" - واللذان لم يبلغا ثمانية عشر سنة بالقوة والتهديد مستعملًا سلطة عليهما بأن هددهما بالإيذاء وفضح أمرهما علي النحو المبين بالتحقيقات، وأنه أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

