لحظة تكريم ديوجو جوتا في البرتغال وتأثر رونالدو (فيديو وصور)

نظم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، حفلا لتكريم وتخليد ذكرى الراحل ديوجو جوتا، لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهتي أرمينيا والمجر ضمن منافسات دور المجموعات لتصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت المدينة الرياضية في البرتغال مراسم تكريم جوتا، وتسلمت عائلته وسام "رياضيي الاستحقاق" تكريمًا لمسيرته وإحياءً لذكراه بعد رحيله المأساوي هذا الصيف رفقة شقيقه أندريا سيلفا بحادث سير مروع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

وسط تأثر رونالدو، لحظة تكريم ديوجو جوتا في البرتغال

وخطف كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال الأضواء بحضوره حفل تكريم جوتا، حيث ظهر متأثرًا للغاية بلحظات تكريم عائلة نجم ليفربول الراحل.

الأسطورة كريستيانو رونالدو في حفل تكريم جوتا pic.twitter.com/Nl7pUWGxW0 — داريو النصر (@Nfcdiario) September 2, 2025

وغاب رونالدو عن مراسم الجنازة التي أقيمت في البرتغال آنذاك، موضحًا أنه لم يرد أن يلفت الانتباه أو يتسبب بإرباك نتيجة الحشود الجماهيرية الكبيرة، ليحرص بدلًا من ذلك على حضور حفل التأبين خلال معسكر المنتخب البرتغالي الحالي.

منذ وفاة جوتا، توالت التكريمات بحقه؛ إذ قرر نادي ليفربول إحالة قميصه رقم 20 إلى التقاعد بشكل دائم، كما بادر النادي وعدة أندية أخرى إلى تكريمه مرارًا، في لفتات مؤثرة تجاه اللاعب الذي ترك بصمة قوية في الملاعب الأوروبية.

عملية نصب تستغل اسم ديوجو جوتا لاعب ليفربول

فيما كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن واقعة احتيال أثارت الجدل، حيث استغلت إحدى المنظمات اسم النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، لاعب فريق ليفربول، الذي توفي في حادث سير بإسبانيا.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فقد تم تأسيس جهة مجهولة عبر موقع إلكتروني يحمل اسم diogojotafoundation، بعد ثلاثة أيام فقط من الوفاة، بهدف جمع التبرعات باسم اللاعب، ونجحت تلك الجهة في جمع ما يزيد على 64 ألف دولار، قبل أن يختفي الموقع بشكل مفاجئ تاركا صفحة فارغة بعد كشف تفاصيل القضية.

وأكد المصدر ذاته، أن 3 منظمات غير حكومية للصحيفة، أن تلك المؤسسة الوهمية لم تتواصل معها مطلقا، كما أوضحت هيئة المؤسسات الخيرية أنها لم تتلق أي طلب تسجيل رسمي من هذه الجهة، رغم أنها أدرجت عناوين في لندن ونيويورك ولشبونة ضمن بياناتها.

وكان الموقع الاحتيالي قد زعم أن "مؤسسة ديوجو جوتا" تأسست عام 2025 بهدف مواصلة إرث اللاعب من خلال برامج لكرة القدم، منح دراسية، وشراكات مجتمعية تستهدف الشباب في مدينة جوندومار البرتغالية وما حولها، لكن التحقيقات كشفت أن المؤسسة لم يكن لها أي صلة بعائلة جوتا أو نادي ليفربول.

