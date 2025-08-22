الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

اقترب النادي الأهلي من تجديد عقد لاعبه كريم فؤاد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الذي ينتهي تعاقده مع النادي نهاية هذا الموسم.

وعلمت فيتو أن كريم فؤاد عقد أكثر من جلسة مع أسامة هلال القائم بإدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء ومدير إدارة الإسكاوتنج وخلال الجلسة الأخيرة وصل الطرفان لاتفاق على التجديد ومدة العقد والمقابل المادي وأن مدة العقد الجديد أربع سنوات.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن كريم فؤاد من اللاعبين المميزين بالنادي سواء على المستوى الفني والأخلاقي وأن الأهلي تمسك باستمرار اللاعب وتجديد عقده وهو الأمر نفسه الذي وافق عليه اللاعب وأسرته.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي رسميًا التجديد للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة عبر الصفحة الرسمية وقناة النادي.

ويسعى الأهلي أيضا للتجديد للاعب المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق ومنتخب مالي والذي من المنتظر أن يعقد جلسة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة لإقناع اللاعب بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء في ظل تمسك الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق باللاعب.

محمد عبد الله يطلب الاحتراف

ومن جهة أخرى، جدد محمد عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب، طلبه بالاحتراف الخارجي أو الموافقة على خروجه على سبيل الإعارة هذا الموسم والموافقة على العديد من العروض التي قدمت له.

وسعى عبد الله لعقد جلسة مع محمد يوسف، المدير الرياضي بالقلعة الحمراء، بعد مران اليوم إلا أنه فشل في عقد الجلسة مع المدير الرياضي الذي طالب اللاعب بتأجيلها للغد.

وعلمت فيتو أن اللاعب يرغب في الخروج من النادي هذا الموسم؛ لكي يشارك ويحافظ على مستواه الفني الذي ظهر به مع الفريق والمنتخب الموسم الماضي.

وأكد عبد الله للمقربين منه أنه يعلم أن ريبيرو يستبعده من حساباته في ظل الزحام الموجود في مركزه الذي يشهد تواجد عدد كبير من النجوم الكبار.

تفاصيل جلسة يوسف والشناوي

وحرص محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على عقد جلسة مطولة مع محمد الشناوي حارس الأهلي بمكتبه بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بعد مران الفريق الجماعي الذي أقيم في العاشرة صباح اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المحلة يوم الإثنين المقبل.

وشهدت الجلسة اطمئنان يوسف على معنويات محمد الشناوي بعد وفاة والده، حيث طالبه بعبور هذه المحنة الصعبة وتخطيها، كما شهدت الجلسة استفسار الشناوي من يوسف على موقفه من المشاركة خلال الفترة القادمة وهو الأمر الذي أرجعه يوسف لاختيارات المدير الفني الذي لا يتدخل فيها أحد وهو الأمر الذي تفهمه الشناوي.

وعاد محمد الشناوي للمشاركة بالمران الجماعي للفريق صباح اليوم بعد غيابه عن التدريبات أول أمس نظرًا لوفاة والده.

وكان مران الفريق شهد عقد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد لمباراة المحلة والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف زعيم الفلاحين.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة ضمن البرنامج التدريبي، فيما خاض حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات عديدة، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة تدريبات تخصصية متنوعة في إطار الاستعداد للمباراة.

غيابات الأهلي أمام غزل المحلة

ويغيب كل من إمام عاشور ومروان عطية ومحمد شكري وياسين مرعي وياسر إبراهيم عن مواجهة الأهلي وغزل المحلة بسبب الإصابة، فيما يغيب محمد هاني عن المباراة بسبب الإيقاف.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

