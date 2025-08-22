الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عملية نصب تستغل اسم ديوجو جوتا لاعب ليفربول

ديوجو جوتا
ديوجو جوتا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن واقعة احتيال أثارت الجدل، حيث استغلت إحدى المنظمات اسم النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، لاعب فريق ليفربول، الذي توفي في حادث سير بإسبانيا.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فقد تم تأسيس جهة مجهولة عبر موقع إلكتروني يحمل اسم diogojotafoundation، بعد ثلاثة أيام فقط من الوفاة، بهدف جمع التبرعات باسم اللاعب، ونجحت تلك الجهة في جمع ما يزيد على 64 ألف دولار، قبل أن يختفي الموقع بشكل مفاجئ تاركا صفحة فارغة بعد كشف تفاصيل القضية.

وأكد المصدر ذاته، أن 3 منظمات غير حكومية للصحيفة، أن تلك المؤسسة الوهمية لم تتواصل معها مطلقا، كما أوضحت هيئة المؤسسات الخيرية أنها لم تتلق أي طلب تسجيل رسمي من هذه الجهة، رغم أنها أدرجت عناوين في لندن ونيويورك ولشبونة ضمن بياناتها.

وكان الموقع الاحتيالي قد زعم أن "مؤسسة ديوجو جوتا" تأسست عام 2025 بهدف مواصلة إرث اللاعب من خلال برامج لكرة القدم، منح دراسية، وشراكات مجتمعية تستهدف الشباب في مدينة جوندومار البرتغالية وما حولها، لكن التحقيقات كشفت أن المؤسسة لم يكن لها أي صلة بعائلة جوتا أو نادي ليفربول. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ديوجو جوتا جوتا ليفربول مؤسسة ديوجو جوتا اسبانيا

مواد متعلقة

مالية كفر الزيات يتعادل مع بروكسي 1/1 في دوري المحترفين

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

الأكثر قراءة

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

حقيقة عودة شيرين لـ حسام حبيب

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

محمد فاضل: لا صلاح للدراما إلا بعودة ماسبيرو لـ الإنتاج، ولا أؤمن بورش الكتابة

مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

حكم تأخير صرف الزكاة لتوزيعها على مدار العام

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads