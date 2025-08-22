عملية نصب تستغل اسم ديوجو جوتا لاعب ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن واقعة احتيال أثارت الجدل، حيث استغلت إحدى المنظمات اسم النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، لاعب فريق ليفربول، الذي توفي في حادث سير بإسبانيا.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فقد تم تأسيس جهة مجهولة عبر موقع إلكتروني يحمل اسم diogojotafoundation، بعد ثلاثة أيام فقط من الوفاة، بهدف جمع التبرعات باسم اللاعب، ونجحت تلك الجهة في جمع ما يزيد على 64 ألف دولار، قبل أن يختفي الموقع بشكل مفاجئ تاركا صفحة فارغة بعد كشف تفاصيل القضية.

وأكد المصدر ذاته، أن 3 منظمات غير حكومية للصحيفة، أن تلك المؤسسة الوهمية لم تتواصل معها مطلقا، كما أوضحت هيئة المؤسسات الخيرية أنها لم تتلق أي طلب تسجيل رسمي من هذه الجهة، رغم أنها أدرجت عناوين في لندن ونيويورك ولشبونة ضمن بياناتها.

وكان الموقع الاحتيالي قد زعم أن "مؤسسة ديوجو جوتا" تأسست عام 2025 بهدف مواصلة إرث اللاعب من خلال برامج لكرة القدم، منح دراسية، وشراكات مجتمعية تستهدف الشباب في مدينة جوندومار البرتغالية وما حولها، لكن التحقيقات كشفت أن المؤسسة لم يكن لها أي صلة بعائلة جوتا أو نادي ليفربول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.