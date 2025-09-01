ميسي يشرب من نفس كأس رونالدو بعد 9 أيام

تجرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، من نفس كأس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي في أقل من أسبوعين.

وخسر ليونيل ميسي لقب كأس الدوريات ليلحق بخسارة الدون قبل أيام نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان فريق الأهلي السعودي قد توج بلقب كأس السوبر السعودي بعد الفوز على النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بركلات الترجيح (5-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعتهما في المباراة النهائية للبطولة في هونج كونج يوم 23 أغسطس الماضي.

ميسي يخسر النهائي رقم 50 في مسيرته الكروية

وخسر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي النهائي رقم 50 في مسيرته الكروية أمام سياتل ساوندرز 3-0 في نهائي كأس الدوريات اليوم الاثنين.

ومنع سياتل ساوندرز ميسي من إضافة اللقب رقم 47 في مسيرته الكروية.

وخاض ميسي 50 نهائيًا عبر مسيرته الكروية، بواقع 8 مع منتخبات الأرجنتين و42 مع الأندية التي مثلها، سجل فيهم 35 هدفًا وصنع 15 هدفا.

وخاض ميسي 42 نهائيا مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي، سجل ميسي 33 هدفًا وصنع 13.

ومع المنتخب الأرجنتيني، لعب ميسي 8 نهائيات سجل فيها هدفين في نهائي كأس العالم 2022 ضد فرنسا في التعادل 3-3 وصنع مثلهما.

وحقق ميسي الفوز في 34 نهائي بينما سقط في 16 نهائي، وجاء أبرز النهائيات التي خسرها البرغوث كأس العالم 2014 بهدف دون رد أمام ألمانيا، ونهائي كوبا أمريكا 2007 بنتيجة 0-3 أمام البرازيل.

كما خسر ميسي نهائي الكوبا مرتين ضد تشيلي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي في 2015 و2016 في عامين متتاليين وذلك قبل أن يحقق أول ألقابه مع الألباسيلستي.

وعلى مستوى كأس الملك الاسباني، خسر ليونيل ميسي نهائي البطولة أعوام 2011 و2014 و2019 ضد ريال مدريد في أول مباراتين 0-1 و1-2 ثم ضد فالنسيا بهدفين لهدف.

وفيما يخص السوبر الإسباني، خسر برشلونة أمام ريال مدريد بقاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين بعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين في نسخة 2012.

وخسر ميسي سوبر إسبانيا 2015 ضد أتلتيك بلباو بنتيجة 1-5 بمجموع المباراتين، و2017 بالنتيجة ذاتها أمام ريال مدريد.

أما آخر نهائي خسره ميسي مع برشلونة فكان أمام فريق إقليم الباسك بنتيجة 2-3 في سوبر إسبانيا 2021 في لقاء شهد أول طرد في مسيرة البرغوث مع البارسا.

