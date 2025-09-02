وزير الصحة: الغلق الفوري لأي مستشفى خاص يطلب مقابلا ماديا في حالات الطوارئ (فيديو)

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أنه سيتم غلق أى مستشفى خاص تطلب مقابلا ماديا في حالات الطوارئ، مؤكدا أن علاج المواطن حق دستوري.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية " صدى البلد"، إن من حق أى مواطن العلاج الفوري والمجاني فى حالات الطوارئ دون أى شرط او عائق مالي، مضيفا: " الحالات الطارئة التي تستوجب العلاج الفوري.

والأعراف الدولية عرفت الحالات الطارئة بأنها أى حالة تتطلب تدخلا طبيا فوريا سواء كان نزيفا حادا أو هبوطا حادا أو نوبة قلب أو سكتة دماغية، أو كل حالة حادة تهدد حياة الإنسان وتطلب التدخل الفوري".



حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ



وناشد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ناشد من يتعرض من المواطنين لمطالبته بدفع أموال في حالات الطوارئ بالمستشفيات، بالاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى.

وأكد وزير الصحة أنه في حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.

وأضاف عبدالغفار، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ -مجانًا- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.

وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخا لحق المواطن القانوني.

وأوضح أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.