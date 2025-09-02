الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة الصحة المهنية بشرم الشيخ

وزارة العمل , فيتو
وزارة العمل , فيتو

انطلقت فعاليات مبادرة "السلامة والصحة المهنية.. سلامتك تهمنا"،في إطار خطة  مديرية عمل جنوب سيناء، بنشر الوعي بمفاهيم السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، خاصة داخل المنشآت السياحية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، بما يُسهم في بيئة آمنة ومستقرة.

وانعقدت فعاليات الانطلاق في شرم الشيخ بمشاركة المهندس محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وأكرم محمد سيد أحمد مدير المديرية، والمهندس محمود أبو بيه مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، ومسعد جمعة المشرف على المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، والمهندس عز الدين إبراهيم مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، كما شارك في المبادرة، مُمثلي "السلامة والصحة المهنية" بالمنشآت السياحية.

 يأتي ذلك في إطار تعزيز ثقافة  السلامة المهنية، وحماية العاملين في مختلف القطاعات، وتوعيتهم بأهمية اتباع معايير الأمن والسلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأيضا تنفيذًا لتوجيهات  وزير العمل محمد جبران، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتكليفات خالد عبد الله عبد القادر مستشار وزير العمل المشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية بالوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلامة والصحة المهنية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء المركز القومى للسلامة والصحة المهنية توصيل الطلبات للمنازل وزارة العمل وزير العمل محمد جبران تأمين بيئة العمل المنشآت السياحية اللواء الدكتور خالد مبارك

مواد متعلقة

وكيل وزارة العمل بالشرقية يستقبل عددا من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم

وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من وزارة العمل أو المديرية التابع لها

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads