انطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة الصحة المهنية بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات مبادرة "السلامة والصحة المهنية.. سلامتك تهمنا"،في إطار خطة مديرية عمل جنوب سيناء، بنشر الوعي بمفاهيم السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، خاصة داخل المنشآت السياحية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، بما يُسهم في بيئة آمنة ومستقرة.

وانعقدت فعاليات الانطلاق في شرم الشيخ بمشاركة المهندس محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وأكرم محمد سيد أحمد مدير المديرية، والمهندس محمود أبو بيه مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، ومسعد جمعة المشرف على المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، والمهندس عز الدين إبراهيم مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، كما شارك في المبادرة، مُمثلي "السلامة والصحة المهنية" بالمنشآت السياحية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز ثقافة السلامة المهنية، وحماية العاملين في مختلف القطاعات، وتوعيتهم بأهمية اتباع معايير الأمن والسلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأيضا تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتكليفات خالد عبد الله عبد القادر مستشار وزير العمل المشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية بالوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.