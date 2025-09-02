الصحة السودانية تنفي وجود أى تلوث إشعاعي أو كيميائي في الخرطوم

قالت وزارة الصحة السودانية، في تقرير رسمي اليوم الثلاثاء، ليس هناك أي تلوث إشعاعي في الخرطوم أو تلوث كيميائي يهدد الصحة العامة.

وزارة الصحة السودانية تنفي وجود تلوث إشعاعي أو كيميائي في الخرطوم



وكشفت أن نتائج القياسات الميدانية والفحوصات الفنية عن سلامة البيئة في ولاية الخرطوم وخلوها من أي مخاطر إشعاعية أو كيميائية.

وجاء في تقرير وزارة الصحة السودانية، أن أنظمة الترصد لم تسجل حالات وفيات جماعية أو أعراضا تشير إلى تسمم كيميائي، مشيرة إلى أن الوضع الصحي الحالي يرتبط بانتشار أمراض وبائية مثل الكوليرا، والملاريا، وحمى الضنك، إلى جانب التأثيرات السلبية لضعف الخدمات الصحية نتيجة الحرب.

ويأتي هذا التوضيح الرسمي لطمأنة المواطنين، خصوصا بعد تداول شائعات عن وجود تلوث إشعاعي في الخرطوم. وهو ما نفته الوزارة بشكل قاطع مؤكدة أن التحديات الصحية الراهنة مرتبطة حصرا بالأمراض الوبائية وظروف الحرب.

