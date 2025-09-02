صاحب أعلى راتب في الفريق، سترلينج يرفض الرحيل عن تشيلسي للدوري السعودي

رفض الإنجليزي رحيم ستيرلينج، جناح تشيلسي، فكرة الرحيل عن صفوف البلوز في الصيف الجاري.

وعاد سترلينج لصفوف تشيلسي، بعد انتهاء إعارته إلى آرسنال، بنهاية الموسم الماضي.

سترلينج يرفض الرحيل عن تشيلسي



وبحسب شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن سترلينج رفض عدة عروض من أندية سعودية للانتقال إلى دوري روشن في الصيف الجاري.



وأضافت أن سترلينج تمسك بالبقاء مع تشيلسي، حتى لو لم يشارك باستمرار.

ويعد ستيرلينج أعلى لاعب أجرًا في صفوف تشيلسي، حيث يتقاضى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وانتقل رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي إلى تشيلسي في عام 2022، في صفقة بلغت قيمتها 56 مليون جنيه إسترليني.

ولعب ستيرلينج البالغ من العمر 30 عاما مع تشيلسي 81 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 19 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

