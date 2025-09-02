بايرن ميونخ ينجح في حسم صفقة مهاجم تشيلسي ويكشف عن رقم قميصه

نجح نادي بايرن ميونخ الألماني في إبرام صفقة هجومية جديدة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026.

بايرن ميونخ يضم السنغالي نيكولاس جاكسون إعارة من تشيلسي

وأعلن النادي الألماني في بيان رسمي، مساء الإثنين، تعاقده مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة.

وتقرر ارتداء جاكسون القميص رقم 11 في مستهل رحلته بملعب أليانز أرينا.

وكانت الصفقة مهددة بالفشل بعدما تراجع تشيلسي عنها قبل أيام، نظرا لإصابة مهاجمه ليام ديلاب خلال مواجهة فولهام، ليطلب من جاكسون العودة من ميونخ.

لكن النادي البافاري أصر على إنجاز الصفقة وأقنع تشيلسي بالتخلي عن لاعبه، لكن قطع إعارة مارك جويو إلى سندرلاند، سهل مهمة بايرن وساعده على ضم جاكسون.

تفاصيل صفقة جاكسون إلى تشيلسي

وسيدفع بايرن ميونخ 16.5 مليون يورو نظير استعارة جاكسون، إلى جانب راتب يبلغ 14 مليونا، شاملة الحوافز الإضافية.

جدير بالذكر أن جاكسون شارك مع تشيلسي في 65 مباراة بالبريميرليج على مدار موسمين، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 10 أخرى.

