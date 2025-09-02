زعيم كوريا الشمالية يصل الصين بقطاره الأخضر المصفح (فيديو)

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى العاصمة الصينية بكين على متن قطاره الأخضر المصفح، وذلك للمشاركة في احتفالات "عيد النصر" إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين.

قطار زعيم كوريا الشمالية رمز السلطة والسرية

قطار زعيم كوريا الشمالية يُعد أحد أبرز الرموز السيادية لعائلة كيم، حيث يُستخدم منذ خمسينيات القرن الماضي، ويعكس التقاليد الأمنية الصارمة للنظام الكوري الشمالي.

زعيم كوريا الشمالية، فيتو



يُذكر أن القطار مزوَّد بوسائل حماية متطورة ويخضع لإجراءات أمنية مشددة أثناء رحلات الزعيم الكوري إلى الخارج.



احتفال عيد النصر في الصين

تحتفل الصين سنويًا بـ عيد النصر إحياءً لذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في آسيا عام 1945، والذي يُنظر إليه على أنه رمز لانتصار الشعب الصيني على الاحتلال الياباني.

زعيم كوريا الشمالية، فيتو



هذا الحدث عادة ما يُستغل لإبراز القوة العسكرية والتضامن السياسي بين بكين وحلفائها.

مشاركة كيم جونج أون إلى جانب شي جين بينج وفلاديمير بوتين تعكس رسالة وحدة بين الدول الثلاث في مواجهة الضغوط الغربية، تعزيز مكانة كوريا الشمالية كطرف مهم في معادلة التوازنات الآسيوية، إظهار تحالف استراتيجي في لحظة تشهد توترًا متصاعدًا مع الولايات المتحدة وحلفائها.

قطار زعيم كوريا الشمالية رمز للهوية السياسية

استخدام كيم للقطار المصفح بدل الطائرات ليس مجرد خيار أمني، بل يعكس هوية سياسية وتاريخية، حيث درج والده وجده على السفر به، ليصبح رمزًا لـ"استمرارية الحكم" والنهج القائم على السرية والاحتراز الأمني.

