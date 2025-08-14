الخميس 14 أغسطس 2025
خارج الحدود

شقيقة كيم جونج أون تصف مبادرات جارتها الجنوبية بـ"الخداع" وتنفي الحوار مع أمريكا

كيم جونج وشقيقها
كيم جونج وشقيقها زعيم كوريا الشمالية، فيتو

قالت كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية إن مبادرات السلام التي تقدمها الحكومة الليبرالية الجديدة في كوريا الجنوبية "خداع".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، عنها نفيها أن تكون بيونج يانج قد اتخذت إجراء متبادلًا.

وذكرت أن كوريا الشمالية لن تجلس مع الولايات المتحدة للحوار، وأوضحت أن التقارير التي تتحدث عن مثل هذه الاحتمالات "تكهنات غير صحيحة".

