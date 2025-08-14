شقيقة كيم جونج أون تصف مبادرات جارتها الجنوبية بـ"الخداع" وتنفي الحوار مع أمريكا

قالت كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية إن مبادرات السلام التي تقدمها الحكومة الليبرالية الجديدة في كوريا الجنوبية "خداع".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، عنها نفيها أن تكون بيونج يانج قد اتخذت إجراء متبادلًا.

وذكرت أن كوريا الشمالية لن تجلس مع الولايات المتحدة للحوار، وأوضحت أن التقارير التي تتحدث عن مثل هذه الاحتمالات "تكهنات غير صحيحة".

