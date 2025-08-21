بالأحضان، زعيم كوريا الشمالية يستقبل قادة عسكريين شاركوا في عمليات تحرير كورسك (صور)

استقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قادة وحدات من الجيش الشعبي الكوري شاركوا إلى جانب القوات الروسية في العمليات العسكرية التي تكللت بتحرير مقاطعة كورسك وتطهيرها من قوات كييف.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن هؤلاء الضباط وصلوا إلى بيونج يانج للمشاركة في "أول مراسم لتسليم الأوسمة للمشاركين في العمليات العسكرية الخارجية".



وبحسب الوكالة، استمع كيم إلى تقرير مفصل حول سير العمليات العسكرية في "منطقة العمليات بالخارج"، وأشاد بجهود الوحدات الكورية التي ساعدت على تحقيق النصر في عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية.

وأكد زعيم كوريا الشمالية أن الجيش الشعبي أُوكلت إليه "مهام كبرى وقد أثبت جدارته بالثقة".

وطلب كيم جونج أون من القادة نقل "تحياته القتالية" إلى الجنود المشاركين، واصفا الجيش الشعبي الكوري بأنه "أعظم جيوش العالم وأكثرها بطولة"، مضيفا: “جيشنا يقوم اليوم بما ينبغي أن يقوم به، وسيواصل ذلك مستقبلًا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشاد في أكثر من مناسبة بشجاعة مقاتلي الجيش الشعبي الكوري خلال مشاركتهم في معارك تحرير مقاطعة كورسك.

كما أعرب الرئيس بوتين عن شكره لقوات كوريا الشمالية الخاصة التي ساهمت في هزيمة قوات كييف وتحرير مقاطعة كورسك الروسية.

من جهتها أكدت بيونج يانج أن الانتصار في كورسك أفشل مغامرات الغرب العسكرية والسياسية، وأن أنشطة القوات الكورية الشمالية على الأراضي الروسية "تتماشى كليًّا مع بنود وروح ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات الدولية".

وفي أبريل الماضي، أعلن زعيم كوريا الشمالية أن بيونج يانج ستقيم نصبا تذكاريًّا لجنود الجيش الكوري الذين شاركوا في عملية تحرير كورسك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.