القبض على قاتل صديقه طعنا في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على الشاب المتهم بقتل جاره بعدة طعنات باستخدام آلة حادة “مطواة”، في الطريق العام بقرية بهجورة مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمقتل شاب بطعنات آلة حادة مطواة في الشارع بقرية بهجورة التابعة لدائرة المركز.

وتبين أن المتهم يُدعى ع، يبلغ من العمر 22 عامًا، قام بالتعدي على جاره وسرقة التروسيكل الخاص به في أحد الشوارع الرئيسية بقرية بهجورة مركز نجع حمادي، بسبب خلافات قديمة على الجيرة وعندما شاهده في مكان بمفرده وبعيدًا عن منزله قتله وفر هاربًا بالتروسيكل المملوك للمجني عليه.

وبعد الفحص تبين مقتل م.س. يبلغ من العمر 23 عامًا، بطعنات آلة حادة مطواة على يد جاره إثر خلافات قديمة بسبب الجيرة وتجددت خلال لقائهما بالطريق العام انتهت بقتل المجني عليه، تم القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم وتحرر المحضر.

