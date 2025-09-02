محافظ قنا يتابع أعمال استكمال مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى قنا العام

أجرى الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، جولة ميدانية داخل موقع إنشاء مبنى الطوارئ الجديد بالمستشفى، لمتابعة أعمال استكمال المشروع والوقوف على نسب التنفيذ والاطمئنان على سير العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل بتطوير المنظومة الصحية بمحافظة قنا.

وأشار الديب، إلى أن المبنى الجديد يُعد أحد أهم المشروعات الطبية التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، حيث يقام على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، ويتكون من أربعة طوابق تشمل:الطابق الأرضي: مخصص للاستقبال والطوارئ وعيادات فرز الحالات،الطوابق العلوية: تضم 14 عيادة خارجية متخصصة، أقسام العناية المركزة، غرف عمليات كبرى مجهزة، وحدة حروق متكاملة، وحدة الإنعاش الرئوي، معامل (تحاليل – أشعة – تركيبات)، صيدلية، غرفة عزل، إضافة إلى استراحات للأطباء والتمريض، وشبكة متكاملة للغازات الطبية.

وأضاف مدير المستشفى العام، بأن المشروع يهدف إلى استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد المترددين على المستشفى، وتقديم خدمات طبية عاجلة ومتطورة تليق بأبناء محافظة قنا.

مشروع الطوارئ بقنا العام

وأوضح الديب، بأن هذا المشروع كان حلمًا يراودني شخصيًا منذ أكثر من 10 سنوات، وحلمًا مشتركًا لأبناء قنا جميعًا، والحمد لله أصبح اليوم حقيقة نراها تتحقق على أرض الواقع بفضل دعم الدولة ووزارة الصحة، ليكون نقلة كبيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى.”

ووجّه الديب، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر لتطوير المنظومة الصحية في صعيد مصر، وإلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لحرصه على متابعة المشروعات الطبية الكبرى بمحافظة قنا وتذليل كل العقبات أمامها.

وأضاف مدير مستشفى قنا العام، بأن إدارة المستشفى تتابع عن كثب كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، مشددًا على أن المبنى بعد تشغيله سيُمثل طفرة في خدمة مرضى الطوارئ، وسيسهم في تخفيف الضغط على المستشفى العام باعتباره المستشفى المرجعي الأول على مستوى المحافظة.

وأكد الديب، بأن الدولة حريصة على دعم المنظومة الصحية فى صعيد مصر، وأن مستشفى قنا العام سوف يظل في قلب أولويات التطوير لدى مديرية الصحة والمحافظة لما يقدمه من خدمات متميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

