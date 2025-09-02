ضبط 10 أطنان سكر داخل عصارة عسل أسود مخالفة في قنا

واصلت مديرية التموين، بمحافظة قنا،حملاتها المكثفة، حيث تمكنت اليوم من ضبط عصارة عسل أسود بمركز فرشوط تستخدم السكر الأبيض في إنتاج العسل الأسود بدلًا من عصير القصب الطبيعي، بما يشكل خطورة صحية جسيمة وغشًا تجاريًا واضحًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري وحماية المواطنين.

قاد الحملة حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بالتنسيق مع مباحث التموين، وبمشاركة أشرف فوزي مدير إدارة تموين فرشوط، ومحمد أبو المجد رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد عبد الراضي رئيس الرقابة بإدارة تموين نجع حمادي، ومفتشي الرقابة بالمديرية.

صناعة العسل الأسود بقنا

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان من السكر، و1500 صفيحة فارغه وعدد 15 خزان خرساني ثابت منها 6 خزان مملؤه بالعسل والعديد من مستلزمات إنتاج العسل الأسود، إضافة إلى معدات الإنتاج وتنكات التصنيع والبراميل المستخدمة في الانتاج

وأكد حسن القط أن إنتاج العسل الأسود يقتصر على عصير القصب الطبيعي، وأي إضافة للسكر الأبيض أو المواد الصناعية تمثل جريمة غش غذائي يعاقب عليها القانون، مشددًا على استمرار الحملات التموينية المكثفة في جميع المراكز لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.