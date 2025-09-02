الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
دقيقة واحدة كادت أن تحرم فريق جريمسبي من إنجاز تاريخي له بـ كأس الرابطة الإنجليزية

جريمسبي
جريمسبي

أثار نادي جريمسبي تاون، المنافس بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، حالة من الجدل بعد إشراكه اللاعب كلارك أودور، المنتقل على سبيل الإعارة من برادفورد سيتي، في مباراته ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو)، رغم تسجيله بعد الموعد النهائي للقيد.

تفاصيل مثيرة في واقعة نادي جريمسبي

ووفقًا لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، نجا جريمسبي من عقوبة الإقصاء من البطولة بعد فوزه المثير على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 12-11، إثر تسجيل أودور في الساعة 12:01 ظهرًا، أي بعد دقيقة واحدة من الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين وفق لوائح موسم 2025-2026.


وقد أبلغ النادي عن الخطأ بنفسه في اليوم التالي للمباراة.


وفرضت رابطة الدوري الإنجليزي غرامة مالية على جريمسبي قدرها 20 ألف جنيه إسترليني، منها 10 آلاف مع وقف التنفيذ حتى نهاية موسم 2025-2026، بدلًا من إعادة المباراة أو استبعاد الفريق.

واستند القرار إلى سوابق مماثلة، مثل تغريم ليفربول 200 ألف جنيه عام 2019، وأكرينجتون ستانلي 5 آلاف جنيه عام 2016، وسندرلاند 25 ألف جنيه عام 2013.

وخلال المباراة، دخل أودور في الدقيقة 73 عندما كان جريمسبي متقدمًا 2-0، لكن الفريق فرّط في تقدمه، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وسدد أودور الركلة الثالثة لفريقه، لكن حارس مانشستر يونايتد أندريه أونانا تصدى لها، ليصبح اللاعب الوحيد من جريمسبي الذي أخفق في التسجيل.

في المقابل، أهدر ماتيوس كونيا ركلة حاسمة لليونايتد، قبل أن يخسر الفريق بعد تسديدة بريان مبيومو التي ارتطمت بالعارضة.

وأصدرت رابطة الدوري بيانًا أوضحت فيه أن المخالفة ناتجة عن خطأ إداري، وأن النادي تعامل بشفافية عبر الإبلاغ عن الحادثة.

من جانبه، أكد جريمسبي في بيان رسمي أن التأخر في تسجيل أودور نجم عن مشكلة في نظام الكمبيوتر، ولم يكن متعمدًا، معبرًا عن تقبله للعقوبة والتزامه باللوائح.

واحتفل جمهور جريمسبي بفوز فريقه التاريخي في ملعب بلونديل بارك، وسط سخرية واسعة من مانشستر يونايتد ومدربه روبن أموريم، فيما يستعد الفريق لمواصلة مشواره في البطولة.

