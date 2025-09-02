الاستماع لأقوال شهود العيان في مقتل شاب بالعياط

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في حادث مصرع شخص في مشاجرة بأحد المقاهي بعد أن تعدى عليه شخصان بالضرب بشيشة مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

ومن خلال التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه ونجله من جهة وشقيقين من جيرانه، بسبب خلافات أثناء تواجدهم بإحدى المقاهى، فقام أحدهما بالتعدى على المجنى عليه بشيشة مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته وفر هاربا.



مصرع شخص بسبب ضربة شيشة

البداية كانت بتلقي مباحث العياط إخطارا من المستشفى باستقباله شخصا مصابا بطعنة نافذة ولقي مصرعه فور وصوله.

وعلى الفور أمر اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من العمر يقيم بقرية كفر عمار بالعياط.

وتمكنت القوات بقيادة العقيد أحمد صبحي مفتش مباحث العياط والبدرشين من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

