أخبار مصر

وزير الصحة يوجه بتكثيف برامج التوعية بمخاطر الإيدز

اجتماع د.خالد عبدالغفار،
اجتماع د.خالد عبدالغفار، فيتو

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، مؤكدًا التزام الدولة بتعزيز الرعاية الصحية ومواجهة التحديات الصحية لضمان حماية المواطنين.

الخطوط العلاجية المحدثة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري (HIV)


أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استعرض الخطوط العلاجية المحدثة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري (HIV)، والتي تهدف إلى تقديم رعاية طبية متميزة وتحسين جودة حياتهم.

 كما تابع آليات نظام الإحالة الطبية المصمم لتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية المتخصصة مع ضمان سرية بياناتهم وحماية حقوقهم.


وأضاف أن الاجتماع تناول نتائج الفحوصات الطبية والمعملية ضمن خطة الكشف المبكر والمتابعة الدورية، التي تسهم في الحد من انتشار الفيروس وتوفير الرعاية اللازمة. 

وأكد الوزير على أهمية تعزيز الأنشطة التوعوية والوقائية، بما في ذلك الحملات الميدانية والبرامج التثقيفية وتدريب الكوادر الطبية.


كما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود التوعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعايشين مع الفيروس.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمخاطر الممارسات غير الآمنة، داعيًا إلى تعزيز السلوكيات الصحية لحماية الفرد والمجتمع.

وزير الصحة: توطين صناعة السياحة العلاجية برؤى مبتكرة

بعد اتهام مستشفى الهرم بالتقصير في علاج الإعلامية عبير الأباصيري.. وزير الصحة: لا تهاون في صحة المواطن واجتماع عاجل لرفع كفاءة المستشفى.. واستياء من الزحام وقلة النظافة


حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتورة هند عاشور، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.

