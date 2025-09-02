الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوقع اتفاقية لتنفيذ 3 مشروعات تنموية إنتاجية

توقيع العقود، ڤيتو
توقيع العقود، ڤيتو

وقّع اللواء محمد الزملوط محافظ  الوادي الجديد، والدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع لمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، وإطلاق مبادرة لتنفيذ 3 مشروعات لزراعة الصبار والدراجون فروت وتحسين سلالات الماعز والأغنام بالمحافظة. 

وذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد خليفة مدير مكتب «أكساد» ونقيب الزراعيين، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن هذه المشروعات تستهدف التأقلم مع التغيرات المناخية ورفع كفاءة الموارد المائية في إقامة صناعات مرتبطة بهذه الزراعات لإنتاج الزيوت والأعلاف ذات العائد الاقتصادي المرتفع والمطلوبة تصديريا، بالإضافة إلى إنتاج اللحوم والألبان ومنتجات الألبان.

وتأتي هذه الإتفاقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتركيز على المحاصيل الموفرة في استهلاك المياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد المحاصيل الزراعية الوادى الجديد تثبيت الكثبان الرملية مكافحة التصحر

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

الأهلي يستقر علي تشكيل جهازه الفني المؤقت لحين التعاقد مع الأجنبي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads