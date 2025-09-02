محافظ الوادي الجديد يوقع اتفاقية لتنفيذ 3 مشروعات تنموية إنتاجية

وقّع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع لمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، وإطلاق مبادرة لتنفيذ 3 مشروعات لزراعة الصبار والدراجون فروت وتحسين سلالات الماعز والأغنام بالمحافظة.

وذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد خليفة مدير مكتب «أكساد» ونقيب الزراعيين، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن هذه المشروعات تستهدف التأقلم مع التغيرات المناخية ورفع كفاءة الموارد المائية في إقامة صناعات مرتبطة بهذه الزراعات لإنتاج الزيوت والأعلاف ذات العائد الاقتصادي المرتفع والمطلوبة تصديريا، بالإضافة إلى إنتاج اللحوم والألبان ومنتجات الألبان.

وتأتي هذه الإتفاقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتركيز على المحاصيل الموفرة في استهلاك المياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.