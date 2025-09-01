بالأرقام... طرح إنتاج مشروع الاستزراع السمكي بقري واحة الداخلة بالوادي الجديد

بِدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، طرح إنتاج مشروع الاستزراع السمكي بقرية الموشية بمركز الداخلة، من سمك البلطي الحي والطازج ، وذلك عبر منفذ البيع بالمزرعة ومنافذ الوحدات المحلية.

ويضم المشروع 10 أحواض على مساحة فدانين بطاقة إنتاجية أولية 3 أطنان، مع مستهدف يصل إلى 25 طنًا خلال الدورة وذلك تحت إشراف منطقة الوادي الجديد للثروة السمكية.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدعم مشروعات الأمن الغذائي والتوسع في أنشطة الاستزراع السمكي لتوفير منتجات طازجة بأسعار مناسبة للمواطنين،

ويجرى حاليًا الإعلان عن تلقى طلبات الراغبين فى إقامة مزارع سمكية بالمحافظة وذلك بالتعاون مع الرى وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للراغبين فى إقامة هذه المشاريع، وذلك للتغلب على مشكلة تراكم المياه بالبرك الزراعية وهدر المياه، بالإضافة إلى إمكانية توفير الأسماك الطازجة طوال العام لأهالى المحافظة بأسعار مخفضة.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن التوسع فى مشروعات الثروة السمكية بالمحافظة يهدف الى توفير أسماك طازجة بكافة أنواعها وبأسعار مخفضة كمنتج محلى نظيف وآمن ويحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة طوال العام، والعمل على القضاء على مخاطر برك ومصارف الصرف الزراعي، والتي تهدد القرى والزراعات طول فصل الشتاء خاصة بواحة الداخلة بالإضافة الى توفير فرص عمل للشباب .

وأضاف الزملوط أن التوسع فى مشروعات الإنتاج السمكى سوف يساهم في خفض أسعار الأسماك بصورة كبيرة، والتي يجري إحضارها من المحافظات الساحلية في صورة مجمدة وبأسعار مرتفعة بأكثر من 30 % بسبب تكلفة النقل، مضيفا أن هناك مساحات أخرى ستطرح أمام الاستثمار فى هذا المشروع للتوسع فيه.

و نجحت محافظة الوادي الجديد، فى تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكى بجهود حكومية على مستوى أغلب المدن والقرى والاستفادة من بحيرات الصرف الزراعى فى عدة مواقع بالمحافظة، وكذلك استغلال مفيض باريس لإنتاج الأسماك الطازجة، وطرحها بأسعار مخفضة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ومن المتوقع أن يصل حجم الانتاج السنوي لتلك البحيرات حوالى 500 طن أسماك، حيث بدأت الوحدة المحلية لقرية الموشية التابعة لمركز الداخلة لحصاد إنتاج أول باكورة أسماك المبروكة الطازجة التابعة لمشروع الاستزراع السمكي الحكومى.

وتطرح محافظة الوادى الجديد، أسماك بلطي بأسعار لا يتجاوز 30 جنيه للكيلو الواحد، عبر المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للمحافظة في القرى والمدن، وذلك ضمن خطة لتخفيض الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والأسماك والطيور بأسعار مخفضة والتي يتم صيدها من مفيض باريس وبكميات كبيرة تكفي حاجة المواطنين، ويجرى تنفيذ مشروعات الانتاج السمكي بالمحافظة بنجاح تحت إشراف ممثلي منطقة الوادى الجديد للثروة السمكية لتحقيق فائض من الإنتاج السمكى بما يخفض الاسعار لصالح المواطنين وهو ما بدأ الاهالى يلمسونه فعليا بعد نجاح عدد من الشباب فى تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع بدعم متكامل من المحافظة ومن هيئة الثروة السمكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.