وفاة معلمة إثر نشوب حريق في منزلها بالمنيا

لقيت معلمة مصرعها، إثر نشوب حريق داخل منزل في إحدي قري مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة معلمة إثر نشوب حريق هائل في منزلها بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلاع حريق داخل منزل في بقرية العكايشة، التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

نشوب حريق هائل في منزل بالمنيا



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم اخماد الحريق ولكن أسفر عن إصابة معلمة ابتدائي في احدي مدارس القرية تم نقلها الي مستشفي المنيا الجامعي قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة فور وصولها.

مستشفي المنيا الجامعي

وكشفت المعاينة الأولية عن نشوب الحريق اثر انفجار اسطوانه البوتاجاز بعد تسريب الغاز، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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