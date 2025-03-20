الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

وفاة معلمة داخل الفصل بالشرقية، وقرار عاجل من نقيب المعلمين

خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين
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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، يفيد بوفاة أمل إبراهيم عبد القادر كحيلة كبير معلمين بمدرسة الصوفية ب رقم 2، التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء عملها داخل إحدى الفصول بالمدرسة، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

نقيب المعلمين ينعى معلمة توفيت داخل الفصل بالشرقية ويوجه بمساندة أسرتها

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، محسن لطفي رئيس فرعية المعلمين بالشرقية، بالتواجد مع أسرة المعلمة لمساندتهم في مصابهم الأليم، وسرعة صرف مستحاتها المالية وتسلميها لأسرتها.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلمة، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمدها برحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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