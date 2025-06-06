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رياضة

مدرب الأرجنتين يتحدث عن الفوز الصعب أمام تشيلي بتصفيات المونديال

ليونيل سكالوني، المدير
ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين،فيتو

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بأن فريقه قدم شوطًا أول جيدًا أمام تشيلي، قبل أن يسيطر أصحاب الأرض على مجريات الشوط الثاني، في اللقاء الذي انتهى بفوز "التانجو" بهدف دون رد ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال سكالوني، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم في العاصمة سانتياجو: “أعتقد أن الشوط الأول كان في صالحنا، بعيدًا عن الهدف المبكر، أما الشوط الثاني فكان لتشيلي دون شك. لقد قدموا أداءً قويًا وسببوا لنا الكثير من الصعوبات”.

وأضاف مدرب الأرجنتين: “لم تكن نيتنا التراجع، بل إن ضغط تشيلي ومغامرتهم الهجومية فرضت علينا ذلك. حاولنا تسجيل الهدف الثاني عبر المرتدات، لكننا لم ننجح”.

وعن الهدف الوحيد في المباراة، والذي جاء عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 16.

وأوضح سكالوني: “لا أعلم إن كان الهدف المبكر قد أفادنا فعلًا، لكن باستثناء فرصة أليكسيس سانشيز، كنا الأفضل خلال الشوط الأول”.

وتطرق المدرب إلى الحالة البدنية للاعبيه، قائلًا: “من الصعب أن يخوض اللاعبون أكثر من 50 مباراة في الموسم، ومع ذلك لا يزال لديهم الرغبة في التواجد والمشاركة، وهذا ما يسعدني كمدرب”.

واختتم سكالوني حديثه بالإشارة إلى وضع منتخب تشيلي في التصفيات، والذي بات مهددًا بالإقصاء للمرة الثالثة تواليًا، قائلًا: “تشيلي لم تُقصَ بعد، وما زالت تملك حظوظًا، ولا يمكننا أن نحكم عليهم الآن”.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزًا صعبًا على منتخب تشيلي بنتيجة 1-0، وذلك في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمُنافسات كأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة علي ملعب تشيلي الوطني وشهدت هدفًا وحيدًا سجله النجم جوليان ألفاريز في الدقيقة 16 من اللقاء لصالح الأرجنتين.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة من تياجو ألمادا، واستغل ألفاريز الفرصة بإنهاءٍ شديد الإتقان اهتزت له الشباك.

ميسي بديلا 

وشهدت المباراة عدم مشاركة ليونيل ميسي منذ البداية، وشارك كبديل في الدقيقة 57.

وارتفع رصيد الأرجنتين بعد الفوز في مباراة اليوم للنقطة رقم 34 في المركز الأول في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، فيما تحتل تشيلي المركز الأخير برصيد 10 نقاط فقط.

وسيلعب منتخب الأرجنتين الجولة المُقبلة ضد كولومبيا على أرض ملعب مونيمتال في بيونس آيرس يوم 11 يونيو، فيما ستلعب تشيلي ضد بوليفيا على أرض الأخير يوم 10 يونيو الجاري.

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