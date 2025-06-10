تصفيات كأس العالم، يتصدر منتخب الأرجنتين قمة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 قبل الجولة الـ 16.

وتنطلق اليوم وغدا مباريات الجولة الـ 16 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، كالتالي:

بوليفيا ضد تشيلي - 11 مساء - الثلاثاء 10 يونيو

الأربعاء 11 يونيو

أوروجواي ضد فنزويلا - 2 صباحًا

الأرجنتين ضد كولومبيا - 3 صباحًا

البرازيل ضد باراجواي - 3:45 صباحًا

بيرو ضد الإكوادور - 4:30 صباحا

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال قبل الجولة الـ16

1- الأرجنتين 34 نقطة

2- الإكوادور 24 نقطة

3- باراجواي 24 نقطة

4- البرازيل 22 نقطة

5- أوروجواي 21 نقطة

6- كولومبيا 21 نقطة

7- فنزويلا 18 نقطة

8- بوليفيا 14 نقطة

9- بيرو 11 نقطة

10- تشيلي 10 نقاط

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم

وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.