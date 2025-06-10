الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال قبل الجولة الـ16

ترتيب تصفيات أمريكا
ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، فيتو

تصفيات كأس العالم، يتصدر منتخب الأرجنتين قمة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 قبل الجولة الـ 16.

وتنطلق اليوم وغدا مباريات الجولة الـ 16 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، كالتالي: 

بوليفيا ضد تشيلي - 11 مساء - الثلاثاء 10 يونيو 

الأربعاء 11 يونيو 

أوروجواي ضد فنزويلا - 2 صباحًا

الأرجنتين ضد كولومبيا - 3 صباحًا

البرازيل ضد باراجواي - 3:45 صباحًا

بيرو ضد الإكوادور - 4:30 صباحا 

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال قبل الجولة الـ16

1- الأرجنتين 34 نقطة 

2- الإكوادور 24 نقطة 

3- باراجواي 24 نقطة

4- البرازيل 22 نقطة 

5- أوروجواي 21 نقطة 

6- كولومبيا 21 نقطة 

7- فنزويلا  18 نقطة 

8- بوليفيا 14 نقطة 

9- بيرو 11 نقطة 

10- تشيلي 10 نقاط

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال 

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم

 وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصفيات كأس العالم تصفيات امريكا الجنوبية كأس العالم كونميبول نهائيات كأس العالم 2026 منتخب الأرجنتين البرازيل ضد باراجواي الأرجنتين ضد كولومبيا أوروجواي ضد فنزويلا

مواد متعلقة

مواجهة حاسمة، تشكيل البرازيل المتوقع أمام باراجواي في تصفيات المونديال

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

موعد مباراة البرازيل وباراجواي في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

بكاء العروس يفجر الغضب من زواج عريس متلازمة داون، والإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

بعد قليل، تعليم القاهرة تعلن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

بعد اتساع أعمال الشغب، جنرال أمريكي يحذر من امتداد الاحتجاجات لكل الولايات المتحدة

ننشر قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

الفيفا يحذر ميسي ورفاقه من صدام البداية بمونديال الأندية: الأهلي عملاق

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والبركة في المال

البنك المركزي يكشف حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية 2024

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والبركة في المال

مسجد الإجابة بالمدينة، فضله وأسماؤه وسر تسميته

من هم الأغوات وفضلهم ومهامهم وأول ظهور لهم؟

المزيد
الجريدة الرسمية