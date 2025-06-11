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رياضة

القمة لـ التانجو، ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال بعد الجولة 16

ترتيب تصفيات أمريكا
ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

تصفيات كأس العالم، واصل منتخب الأرجنتين تربعه على قمة ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

 

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال بعد الجولة الـ16


1- الأرجنتين 35 نقطة.

2- الإكوادور 25 نقطة.

3- البرازيل 25 نقطة.

4- أوروجواي 24 نقطة.

5- باراجواي 24 نقطة.

6- كولومبيا 22 نقطة.

7- فنزويلا  18 نقطة.

8- بوليفيا 17 نقطة.

9- بيرو 12 نقطة.

10- تشيلي 10 نقاط.

 

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الـ 16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وحسم ثلاث منتخبات تأهلها إلي كأس العالم 2026 وهي: الأرجنتين قبل أكثر من جولة والإكوادور والبرازيل مع نهاية الجولة الـ 16.

 

نتائج الجولة الـ 16 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 

بوليفيا ضد تشيلي  2-0

أوروجواي ضد فنزويلا 2-0

الأرجنتين ضد كولومبيا 1-1

البرازيل ضد باراجواي 1-0

بيرو ضد الإكوادور  0-0

 

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم

 وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

 

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

 

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