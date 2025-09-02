وزيرة التنمية البحرينية: نتطلع لتعميق التعاون التجاري والاستثماري مع مصر

أكدت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، تطلع بلادها إلى تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع مصر، والعمل على استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.

واستعرضت الوزيرة المزايا الاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها مملكة البحرين، باعتبارها مركزًا ماليًا وتجاريًا بارزًا في منطقة الخليج العربي، وما تتميز به من موقع استراتيجي واتفاقيات تجارة حرة مع كبرى الاقتصادات العالمية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من كفاءات بشرية عالية التأهيل، داعية الشركات المصرية إلى الاستثمار في المملكة والاستفادة من هذه المقومات.

كانت استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني والذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بحضور نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، وعدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين

وأعربت عن اعتزازها وامتنانها بالمشاركة في المنتدى الاستثماري المصري – البحريني، مؤكدة أن انعقاد المنتدى يُمثل امتدادًا للتعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنتدى يأتي بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة التي قام بها عدد من الوزراء المصريين إلى مملكة البحرين خلال الأشهر الماضية، والتي شهدت انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية – المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، الأمر الذي يعكس الزخم المتنامي في مسيرة العلاقات الثنائية.

وأشارت إلى أن حرص البحرين على المشاركة في المنتدى يعكس إيمانها الراسخ بوجود فرص استثمارية واعدة للتعاون المشترك، بما يعزز من متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

