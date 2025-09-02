شراكة استثمارية بين مصر والبحرين لتوفير وخلق فرص جديدة

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني والذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صباح اليوم وذلك بحضور نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، وعدد من رؤساء الهيئات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن هذا المنتدى يجسد محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، ويعد منصة هامة لترويج الاستثمارات، وامتداد لمسار طويل من التعاون الناجح بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن اليوم أصبحت مصر أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية، وموقعها الاستراتيجي يجعلها بوابة رئيسية للوصول إلى أسواق إقليمية وإفريقية ضخمة.

العمل المشترك بين البلدين يفتح المجال أمام فرص استثمارية

وأضاف الخطيب أن العمل المشترك بين البلدين يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، مشيرا الى أن الحكومة تسعى إلى أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين القادمين.

وأوضح الوزير أن مصر شهدت على مدار العشر سنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات بنية تحتية متطورة من طرق ومدن جديدة وموانئ وغيرها من مشروعات عملاقة، ونستهدف أن نبني ونستثمر تلك الانجازات بمواصلة العمل على الإصلاحات الهادفة إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للأعمال والاستثمار بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين.

