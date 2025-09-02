خبير استراتيجي: تصريحات ترامب بتراجع نفوذ اللوبي الصهيوني بالكونجرس اعتراف بتأثيره على القرار الأمريكي

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام: إن اللوبى اليهودي داخل الولايات المتحدة الأمريكية له تأثير كبير على دوائر صنع القرار وخاصة الكونجرس الأمريكى، وبالتالى فإن تصريحات ترامب بأن إسرائيل فقدت هيمنتها على الكونجرس، تضر بصورتها لما لها من أهمية كبرى لأنها تنطوي على اعتراف ترامب بنفوذ اللوبى اليهودى على القرار الأمريكي.

تصريحات ترامب هي اعتراف بأن سلوك إسرائيل فى قطاع غزة قد أضاع تأثيرها فى الكونجرس

وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، أن تصريحات ترامب هى اعتراف بأن سلوك إسرائيل فى قطاع غزة قد أضاع تأثيرها فى الكونجرس، وبالتالى هى تصريحات مهمة تشير إلى تأثير السلوك الإسرائيلي فى الحرب على غزة وعلى مكانتها وعلاقتها الدولية، وبالتالي فإن اسرائيل وإن كانت ستكسب الحرب إلا أنها ستخسر العلاقات الدولية.

تصريحات ترامب دائما تقول الشىء وعكسة

وواصل خبير العلاقات الدولية حديثه قائلا: تصريحات ترامب دائما تقول الشىء وعكسه، ونذكر تصريحاته بشأن وقف الحرب فى غزة لم يحدث شيء بل ترك الأمر لنتياهو لإنهاء الحرب فى غزة، ووقت التفاوض مع إيران ضربت إسرائيل المنشآت الايرانية بل وشاركت أمريكا فيها وبالتالي تصريحات ترامب لم يعد لها مصداقية رغم المعانى المهمة التي تأتي منها، وبالتالى مع ترامب كل الاحتمالات واردة وتصريحاتة تعكس الأمر الواقع، ولكن الغرض منها غير معروف فهل يقصد الضغط على اسرائيل بشكل غير مباشر، أم يطالب نتنياهو بإنهاء الحرب بسرعة واحتلال غزة بالكامل؟

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الإثنين: إن إسرائيل كانت تملك قبل نحو 15 عامًا أقوى جماعة ضغط في واشنطن، وكانت لها هيمنة واضحة على الكونجرس، لكنها اليوم فقدت جزءًا كبيرًا من ذلك النفوذ، ولا سيما داخل المؤسسة التشريعية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع "دايلي كولر"، أن إسرائيل قد تنجح عسكريًا وتربح الحرب، لكنها تخسر الكثير على صعيد العلاقات العامة، وهو ما ينعكس سلبًا عليها، مشيرا إلى أن استمرار الحرب في قطاع غزة يضر بإسرائيل، وأنها في نهاية المطاف ستُضطر إلى إنهائها، مؤكدًا أنه "لم يفعل أحد لإسرائيل أكثر مما فعلته أنا، بما في ذلك العمليات الأخيرة ضد إيران".

