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خارج الحدود

ما تأثير اللوبي الصهيوني على الانتخابات الأمريكية القادمة؟، محللة سياسية تجيب

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية بين ترامب وهاريس، فيتو

قالت الدكتورة نهى بكر، المحللة السياسية وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اللوبي اليهودي سيؤثر بشكل كبير في مسار الانتخابات الأمريكية المقبلة.

 

التحديات التي تواجه الولايات المتحدة

وأضافت "بكر" خلال استضافتها ببرنامج "أحداث الساعة" المُذاع على فضائية  "إكسترا نيوز"، أن أبرز التحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، هي حالة الاستقطاب التي باتت تسيطر على الشعب الأمريكي، فمن منا ينسى ما فعله أنصار ترامب بعد خسارته الانتخابات السابقة.

 

الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة

وأكدت أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية من الملفات التي تشغل بال المواطن الأمريكي، بالإضافة إلي ملف الهجرة غير الشرعية، وهذا ملف فتح بشكل كبير في الكثير من اللقاءات لكلا المرشحين.

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اللوبي الصهيوني 

ونوهت إلى أن اللوبي الصهيوني سيظل يهيمن على الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن كامالا هاريس أقل تشددًا فيما يخص القضية الفلسطينية، مقارنة بدونالد ترامب.


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