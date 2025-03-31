الإثنين 31 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس ترفض عرض نتياهو وإسرائيل تحذر: سنفتح أبواب الجحيم

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن حركة حماس رفضت العرض الإسرائيلي الذي اقترحه نتنياهو أمس.

وقالت القناة إن إسرائيل حذرت حماس عبر الوسطاء من أن "هذه فرصتكم الأخيرة للموافقة على المقترح، بعد ذلك، إن لم تُفرجوا عن الأسرى، ستُفتح أبواب الجحيم، تماما كما قال الرئيس ترامب".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ينيامين نتنياهو، الأحد: "مستعدون للحوار بشأن المرحلة النهائية للحرب التي يتم بموجبها نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة".

وأضاف بنيامين نتنياهو : “نريد ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وتطبيق خطة ترامب للهجرة”.

ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر مطلعة قولها: إن مقترح إسرائيل الذي سلمته للوسطاء ينص على الإفراج عن 11 أسيرا حيا ونصف القتلى لدى حركة حماس.

مقترح إسرائيل الجديد 

ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح تقدمت به مصر وقطر يتضمن الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 50 يوما.

 

والسبت قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، في بيان: تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه، ونأمل ألا يعطل الاحتلال المقترح الذي تلقيناه من الوسطاء ووافقنا عليه".

وذكر خليل الحية: إن ثبات شعبنا على أرضه رغم عظم المصاب صخرة تتحطم عليها كل مخططات الأعداء. سلاح المقاومة خط أحمر.

خليلة الحية: المقاومة لن تسلم سلاحها 

وأضاف خليل الحية: "الاحتلال ظل يماطل ويتهرب من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ حكومة المجرم نتنياهو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي راوغ على مدار عام كامل وأجهض كل محاولات الوسطاء للتوصل إلى اتفاق".

 

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حركة حماس نتنياهو حماس إسرائيل ترامب الرئيس ترامب

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