ارحل ارحل، مظاهرات حاشدة في عدة ولايات أمريكية تطالب بإسقاط ترامب (فيديو)

تظاهر الآلاف في عدة ولايات أمريكية بمناسبة عيد العمال، احتجاجًا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمطالبة بعزله ورفع الحد الأدنى للأجور.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن حركة "أجر عادل للجميع" نظمت مظاهرات في مدينتي شيكاغو ونيويورك للفت الانتباه إلى معاناة العمال في الولايات المتحدة، حيث لا يزال الحد الأدنى للأجور على الصعيد الفيدرالي يبلغ 7.25 دولار في الساعة.



Chicago stands up on Labor Day to reject Trump’s takeover and demand dignity for working people! pic.twitter.com/guuRzL4MmP September 2, 2025

وتعالى هتاف "يجب أن يرحل ترامب الآن!"، أمام منزل ترامب السابق في نيويورك فيما ردد متظاهرون خارج برج ترامب في شيكاغو شعارات مثل: "لا للحرس الوطني" و"احبسوه!". كما احتشدت جموع كبيرة في واشنطن العاصمة وسان فرانسيسكو.



وفي نيويورك، تجمع المحتجون أمام برج ترامب الذي أصبح بؤرة رئيسية للمظاهرات ورمزا لثروة الرئيس، رغم أنه لم يسكن في البرج منذ سنوات.

ولوّح المتظاهرون بلافتات وشعارات تدعو لإنهاء ما وصفوه بـ"النظام الفاشي".

HAPPENING NOW:



Randi Weingarten @rweingarten, the

President of the American Federation of Teachers is spending her Labor Day Weekend ranting and raving at an anti-Trump protest in Chicago today where she is screaming about how evil @Tesla and @Target are.



This is who is in… pic.twitter.com/hpYtbYqO9R — Laura Loomer (@LauraLoomer) September 1, 2025

وفي واشنطن،، احتشدت أعداد كبيرة بلافتات كتب عليها "أوقفوا غزو وكالة الهجرة والجمارك"، إضافة إلى مظلة كُتب عليها "حرروا واشنطن.. لا للبلطجية المقنعين".

وعلى الساحل الغربي، من سان دييغو حتى سياتل، تجمع مئات للمطالبة بحقوق المهاجرين والعمال.



وشارك في احتجاجات شيكاغو عدد من المجموعات استمعوا خلالها إلى خطب وانضموا للهتافات.

وقال دانييل بيس، رئيس بلدية إيفانستون بولاية إلينوي، أمام الحشود: "نحن هنا لأننا نتعرض للهجوم. نحن هنا لأن قيمنا الأساسية وديمقراطيتنا تتعرض للهجوم. نحن هنا لأنهم يهددون بإرسال الجيش إلى شوارعنا."

