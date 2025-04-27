طائر يجبر طائرة بريطانية على الهبوط الاضطراري

أُجبرت طائرة بريطانية متجهة من واشنطن إلى لندن على الهبوط الاضطراري في مطار مدينة بوسطن الأمريكية بسبب اصطدام محتمل بطائر ورصد دخان على متنها.

وقالت قناة "CBS": "تم تحويل رحلة الخطوط الجوية البريطانية المتجهة من واشنطن إلى لندن أمس السبت إلى بوسطن بعد بلاغ عن اصطدام بطائر ودخان في المقصورة".

In the last hour or two, a British Airways Boeing 777 bound for London from Washington via the BA216 service had to make an emergency landing in Boston.



Information has been released pertinent to the incident at hand.https://t.co/5HvhO9oLPq@AirNavRadar #BritishAirways… pic.twitter.com/KBiz3HKb2D April 27, 2025

وأقلعت الطائرة من طراز بوينج 777، من مطار واشنطن الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي، واضطرت للهبوط في بوسطن الساعة 19:30

ولم ترد أي تقارير عن إصابات، فيما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها ستفتح تحقيقا في الحادث.

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