الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

طائر يجبر طائرة بريطانية على الهبوط الاضطراري

طائرة بريطانية، فيتو
طائرة بريطانية، فيتو

أُجبرت طائرة بريطانية متجهة من واشنطن إلى لندن على الهبوط الاضطراري في مطار مدينة بوسطن الأمريكية بسبب اصطدام محتمل بطائر ورصد دخان على متنها.

وقالت قناة "CBS": "تم تحويل رحلة الخطوط الجوية البريطانية المتجهة من واشنطن إلى لندن أمس السبت إلى بوسطن بعد بلاغ عن اصطدام بطائر ودخان في المقصورة".  

وأقلعت الطائرة من طراز بوينج 777، من مطار واشنطن الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي، واضطرت للهبوط في بوسطن الساعة 19:30

ولم ترد أي تقارير عن إصابات، فيما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها ستفتح تحقيقا في الحادث.  

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طائرة بريطانية لندن واشنطن مطار مدينة بوسطن الأمريكية طائر بوينج 777

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