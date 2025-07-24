الخميس 24 يوليو 2025
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خارج الحدود

فقدان طائرة ركاب روسية على متنها 49 شخصًا بينهم 5 أطفال في منطقة آمور

طائرة روسية
طائرة روسية

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب "أن-24" في منطقة أمور، وعلى متنها 46 شخصا.

ووفق خدمة الطوارئ في المنطقة انطلق رجال الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي في منطقة أمور للبحث عن الطائرة المفقودة.

وقال مصدر لوكالة "تاس" إن  "طائرة شركة أنجارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا". وكان على متنها 40 راكبًا، بينهم طفلان، و6 من أفراد الطاقم.

بينما قال حاكم منطقة أمور فاسيلي أورلوف إن الطائرة كانت تقل 43 راكبا، بينهم 5 أطفال، و6 من أفراد الطاقم.

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خدمات الطوارئ الروسية طائرة ركاب منطقة أمور

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