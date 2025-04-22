كارثة جديدة لـ دلتا إيرلاينز، لحظة إخلاء ركاب طائرة أمريكية بعد اشتعال النيران في محركها (فيديو)

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أن حريقًا شب في محرك طائرة ركاب تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، وعلى متنها ما يقرب من 300 راكب بعد ابتعادها عن البوابة.



وبحسب التقارير، كانت الطائرة تبدأ الاستعداد للإقلاع من مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا، مما أجبر السلطات على إجلاء الركاب على منزلقات.



والطائرة من نوع إيرباص إيه330، وكانت ستسافر إلى أتلانتا عندما اشتعلت النيران في محركها.

ولم ترد أي تقارير أولية عن وقوع إصابات.



وأثارت سلسلة من كوارث الطيران الأخيرة وحوادث الطيران التي كادت تقع في الولايات المتحدة، المخاوف بشأن السفر الجوي، على الرغم من أن الطيران لا يزال وسيلة آمنة للسفر.

Footage from the Delta plane flying from Orlando to Toronto experienced an engine fire.



No reports of casualties. https://t.co/e9vf1oFa5k pic.twitter.com/qk6buJnOp6 — Breaking News (@TheNewsTrending) April 21, 2025



وشملت الحوادث على الأرض، تحطم طائرة وانقلابها خلال هبوطها في مطار تورنتو، واصطدام طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بطائرة متوقفة تابعة لشركة دلتا أثناء قيامها بالهبوط في مطار سياتل، كما اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية في مطار دنفر الدولي الشهر الماضي.

#BREAKING: A Delta plane flying from Orlando to Toronto experienced an engine fire.



Emergency chutes were deployed, allowing passengers to escape safely.



No reports of injuries. pic.twitter.com/0AVD8pFWrc — Breaking News (@TheNewsTrending) April 21, 2025



وقال مسؤولون في المطار في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحريق شب في محرك طائرة دلتا إيرلاينز التي كانت تقوم بالرحلة 1213 في صباح اليوم الاثنين بينما كانت الطائرة على المدرج قبل موعد إقلاعها المقرر من مطار أورلاندو متوجهة إلى أتلانتا.

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