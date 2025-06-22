الخطوط البريطانية تلغي رحلاتها إلى الإمارات وقطر بسبب التصعيد في الخليج

أفادت وكالة أسوشيتد برس أن شركة الخطوط الجوية البريطانية “British Airways” أعلنت إلغاء جميع رحلاتها المقررة اليوم من لندن إلى كل من الإمارات وقطر، وذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية.

الإجراء احترازي وسط مخاوف أمنية متزايدة

أوضحت الشركة أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية لحماية الركاب وأطقم الطائرات، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، لا سيما بعد الضربة الأمريكية المفاجئة التي استهدفت مواقع نووية إيرانية.

رحلات بديلة وخيارات للركاب المتأثرين

أكدت الخطوط البريطانية أنها تُنسّق مع الجهات المعنية لإعادة جدولة الرحلات، كما وفرت خيارات بديلة للركاب، منها تغيير الحجز أو استرداد المبالغ المدفوعة، مع متابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة.

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