الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخطوط البريطانية تلغي رحلاتها إلى الإمارات وقطر بسبب التصعيد في الخليج

الخطوط الجوية البريطانية،
الخطوط الجوية البريطانية، فيتو

أفادت وكالة أسوشيتد برس أن شركة الخطوط الجوية البريطانية “British Airways” أعلنت إلغاء جميع رحلاتها المقررة اليوم من لندن إلى كل من الإمارات وقطر، وذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية.

 

الإجراء احترازي وسط مخاوف أمنية متزايدة

أوضحت الشركة أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية لحماية الركاب وأطقم الطائرات، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، لا سيما بعد الضربة الأمريكية المفاجئة التي استهدفت مواقع نووية إيرانية.

 

رحلات بديلة وخيارات للركاب المتأثرين

أكدت الخطوط البريطانية أنها تُنسّق مع الجهات المعنية لإعادة جدولة الرحلات، كما وفرت خيارات بديلة للركاب، منها تغيير الحجز أو استرداد المبالغ المدفوعة، مع متابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخليج الخطوط الجوية البريطانية الإمارات قطر إيران مواقع نووية إيرانية منشآت نووية إيرانية الضربة الأمريكية لندن

مواد متعلقة

نائب ترامب: تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة بمضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

إيران تؤكد عدم وجود "أي خطر" قرب المواقع النووية المستهدفة من أمريكا

قطر تدين قصف المنشآت النووية الإيرانية وتدعو للعودة للمسارات الدبلوماسية والتفاوض

الأكثر قراءة

خروج زوجة حسام حسن من قسم العامرية بعد قرار إخلاء سبيلها بقضية ضرب زوجها

بعد قرار البرلمان الإيراني، ميرسك: سفننا تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز

نائب ترامب: تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة بمضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

كانوا نايمين زي الملايكة، ننشر أقوال المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة خنقًا بالشروق

أبرزها الفول والدقيق والسكر، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

جون إدوارد يرفض التجديد لـ عبدالله السعيد لهذا السبب

البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز

التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة الشروق.. الأم تخلصت من صغارها الثلاثة بسبب أزمة مالية والنيابة تأمر بحبسها

خدمات

المزيد

سعر السكر الأحد 22-6-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق ويهدم مبدأ تكافؤ الفرص

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يرد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية