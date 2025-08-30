غموض حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي و"ترامب ميت" يتصدر الترند

وفاة ترامب، أثيرت حالة من الجدل والضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع «إكس» بسبب شائعات وأنباء تتحدث عن وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتصدر هاشتاج "ترامب-ميت" (trump is dead) منصة "إكس" وسط عاصفة من التساؤلات والتكهنات حول مصير سيد البيت الأبيض.

وما زاد من وتيرة هذه الأنباء، هو الغياب الملحوظ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإعلام علي غير عادته واختفاءه عن البث المباشر لثلاثة أيام متتالية، بالإضافة إلى حديث نائبه جي دي فانس في وقت سابق عن استعداده لتولي مهام الرئاسة عند الضرورة.

وفي الـ 27 من أغسطس الجاري أي منذ يومين، قال نائب الرئيس جيه دي فانس خلال مقابلة مع «يو إس إيه توداي» إنه "مستعد للتدخل في حالة حدوث مأساة مروعة".

نائب ترامب ينفي وفاة الرئيس الأمريكي

في المقابل، خرج نائب الرئيس جي دي فانس ليطمئن الرأي العام قائلا إن ترامب في حالة صحية جيدة، وهو "آخر من ينام وأول من يستيقظ"، نافيا بشكل قاطع الأنباء التي تتحدث عن وفاته.

لكن هذه التصريحات لم توقف موجة التشكيك، إذ طالب كثيرون بظهور مباشر لترامب بالصوت والصورة لإخماد العاصفة.

مقطعين فيديو يؤججان الحديث عن وفاة ترامب

وما زاد من وتيرة التكهنات، هو انتشار مقطعين فيديو بخصوص الحالة الصحية لـ ترامب، الأول كان فيديو يُزعم أنه من مسلسل «عائلة سيمبسون» على «إنستجرام» يُظهر الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع في أواخر يوليو الماضي، شخصية تشبه ترامب وهي تنهار أثناء بث مباشر بعد أن أمسك صدره، مصحوبًا بسرد مُرعب مفاده أنه من المتوقع أن يموت الرئيس في أغسطس 2025 بعد مرض صدري حاد.

أثار المقطع، الذي حصد ملايين المشاهدات، سيلًا من الأسئلة مثل: متى شوهد ترامب آخر مرة في العلن؟ وما إذا كان المسلسل الكوميدي قد تنبأ مرة أخرى بحدث حقيقي؟

تشخيص ترامب بقصور وريدي مزمن

تزامن توقيت الفيديو مع التأكيد الرسمي من البيت الأبيض في 17 يوليو الماضي، بأن ترامب قد تم تشخيصه بقصور وريدي مزمن (CVI)، وهي حالة في الدورة الدموية تُسبب تورمًا وكدمات في الساقين.

وأكد طبيب الرئيس، الدكتور شون ب. باربابيلا، أن الحالة «لا تُهدد الحياة» وأنها «شائعة نسبيًا» لدى كبار السن، مضيفًا أن ترامب لا يزال يتمتع «بصحة ممتازة» بعد خضوعه لتقييم قلبي شامل.

ومع ذلك، فإن الصور التي تُظهر كدمات على يد ترامب وظهوره المحدود في التجمعات العامة لم تُضف إلا مزيدًا من التكهنات.

التكهنات تصاعدت مجددا بعد أن رُصدت كدمة داكنة واضحة على يد ترامب اليمنى خلال لقائه الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج في المكتب البيضاوي يوم الإثنين 26 أغسطس 2025، مما أثار مخاوف صحية جديدة.

هذه الكدمات سبق أن ظهرت مرارا في الأشهر الأخيرة، وغالبا ما كان ترامب يخفيها باستخدام مساحيق التجميل أو بتغطيتها بيده الأخرى.

وفي محاولة من البيت الأبيض لتوضيح أسباب ظهور تلك الكدمات، قالت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت إن الكدمات تتسق مع «تهيج بسيط نتيجة المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين»، فيما أكد طبيب الرئيس الحالي شون باربابيلا أن الصور الأخيرة «تعكس إصابات طفيفة في الأنسجة الرخوة».

أما روني جاكسون، طبيب البيت الأبيض السابق، فأعاد التأكيد على أن ترامب «هو الرئيس الأكثر صحة الذي شهدته الولايات المتحدة على الإطلاق».

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور سابقة أظهرت وجود بقع غريبة الشكل على يد ترامب مشبهين إياها ببقع ظهرت على يد الملكة إليزابيث الثانية قبل وفاتها، مما أثار المزيد من التكهنات.

أما مقطع الفيديو الثاني فكان لامرأة تُدعى "هاسكي ماما" على تيك توك، زعمت أنها تلقت "حدسا" بـ وفاة ترامب في الثالث من سبتمبر عند الساعة العاشرة صباحا أو مساء، بسبب نوبة قلبية.

الفيديو الذي تخطى ثلاثة ملايين مشاهدة أثار سيلا من التعليقات بين من اعتبر الأمر نبوءة تستحق الاهتمام، ومن تعامل معه كمجرد محتوى ترفيهي.

وبين التصريحات الرسمية، والتكهنات، يظل مصير ترامب معلقا بين الحقيقة والشائعة، بانتظار ظهوره العلني ليضع حدا لكل هذا الجدل الذي شغل العالم في الأيام الأخيرة.

متى ظهر ترامب آخر مرة؟

بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، فإن الرئيس دونالد ترامب، ترأس يوم الأربعاء، وللمرة الأولى نقاشا حول "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.

ورغم أنه لم تنشر صور حول الاجتماع، إلا أن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترأس يوم الأربعاء الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ومبعوث ترامب السابق للشرق الأوسط جاريد كوشنر.

وقال المسؤول لرويترز إن ترامب وكبار المسؤولين في البيت الأبيض وبلير وكوشنر ناقشوا جميع جوانب ملف غزة، بما في ذلك زيادة تسليم المساعدات الغذائية وأزمة الرهائن وخطط ما بعد الحرب.

ووصف المسؤول الجلسة بأنها "مجرد اجتماع سياسي"، من النوع الذي يعقده ترامب وفريقه بشكل متكرر.

ادعاءات كاذبة

هذه ليست المرة الأولى التي تُثير فيها صحة ترامب ووفاته شائعات على الإنترنت؛ ففي سبتمبر 2023، تعرّض حساب ابنه دونالد ترامب جونيور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، للاختراق، حيث نشر المهاجم رسالة كاذبة زعم فيها وفاة الرئيس السابق. آنذاك، انتشرت الخدعة بسرعة قبل أن تُدحض.

أول ظهور لترامب بعد شائعات وفاته

وأثناء كتابة هذا التقرير، نشرت وسائل إعلام أمريكية، صورا تظهر اتجاه الرئيس دونالد ترامب برفقة إحدي حفيداته أثناء الاتجاه إلي ملعب للجولف، ما يدحض رسميا كل الإدعاءات التي تحدثت عن وفاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.