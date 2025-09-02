رسميا، جادون سانشو ينضم إلى أستون فيلا

تمكن نادي أستون فيلا من تعزيز صفوفه بصفقة مدوية في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026.

أستون فيلا يحسم صفقة سانشو

وأعلن الفيلانز في بيان رسمي، مساء الإثنين، تعاقده مع جادون سانشو، على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

وجاء هذا الانتقال بعد خروج الجناح الإنجليزي من حسابات الشياطين الحمر منذ الموسم الماضي، الذي أمضاه معارا إلى تشيلسي.

ولم يكن أستون فيلا نشطا بكثافة في الميركاتو الصيفي هذا العام، إذ اكتفى بضم إيفان جويساند من نيس، بالإضافة إلى فيكتور لينديلوف وماركو بيزوت من مانشستر يونايتد وبريست.

وبذلك، يعوض سانشو رحيل الثنائي ماركو أسينسيو وماركوس راشفورد عن ملعب فيلا بارك بنهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء إعارتيهما من باريس سان جيرمان ومان يونايتد على الترتيب.

وبحسب التقارير، فإن أستون فيلا سيتكفل بدفع 80% من راتب الدولي الإنجليزي، على أن يتحمل يونايتد الباقي.

