مانشستر يونايتد يوافق على إعارة سانشو لـ أستون فيلا

كشف فابريزيو رومانو خبير الميركاتو أن مانشستر يونايتد، وافق على رحيل جناحه الإنجليزي جادون سانشو، على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وخرج سانشو من حسابات مدربه البرتغالي روبن أموريم، ولم يعد المانيو في حاجة إلى جهود اللاعب.

وكتب فابريزيو رومانو، على حسابه بشبكة إكس: "عاجل.. سينتقل جادون سانشو إلى أستون فيلا.. الصفقة تمت".

وأضاف: "الاتفاق قائم بين الناديين على إعارة سانشو بشكل أولي إلى أستون فيلا، حيث إن اليونايتد منح الضوء الأخضر، والصفقة سيتم استكمالها بالإجراءات الرسمية قريبا".

ويمتد العقد الحالي لسانشو مع اليونايتد حتى صيف 2026، لكن إدارة الشياطين الحمر ضغطت على اللاعب ووكيله لإتمام رحيله هذا الصيف، من خلال التأكيد على نيتهم تفعيل بند التمديد حتى عام 2027، لتفادي رحيله مجانًا في صيف العام المقبل.

وكان المان يونايتد قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع روما لإعارة سانشو مع إلزامية الشراء، غير أن إيمكا أوباسي وكيل اللاعب، ماطل في إتمام الصفقة.

