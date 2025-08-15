سانشو يكشف موقفه من الانتقال إلى روما الإيطالي

منح الدولي الإنجليزي جادون سانشو، جناح فريق مانشستر يونايتد، موافقته على انتقال محتمل إلى فريق روما الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

راتب سانشو المنتظر مع روما الإيطالي

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن سانشو أبدى استعداده لقبول راتب يتراوح بين 5 و6 ملايين يورو سنويا، بالإضافة للمكافآت.

عرض روما للتعاقد مع سانشو

وذكرت الصحيفة أن عرض روما الأول لضم الجناح الإنجليزي، كان على سبيل الإعارة، مع إلزامية الشراء مقابل 23 مليون يورو، لكن اليونايتد كان بحاجة أولا إلى تمديد عقد اللاعب لموسم واحد، حيث أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2026.

جدير بالذكر أن روما لم يكن النادي الوحيد في الدوري الإيطالي، المهتم بالتعاقد مع سانشو هذا الصيف، حيث ارتبط يوفنتوس أيضا باستقطاب نجم بوروسيا دورتموند السابق، بحسب تقارير صحفية.

ويرغب الجيالوروسي في عقد صفقة أخرى من البريميرليج، تتمثل في ضم ليون بايلي، جناح أستون فيلا.

