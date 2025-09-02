محافظ الدقهلية يستدعي مدير إدارة المرور بعد تكدس المواطنين بشارع الجمهورية (صور)

لاحظ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أثناء جولته الليلية بشوارع المنصورة، تكدس عدد كبير من المواطنين في محطتي بنك مصر وعدن بشارع الجمهورية، نتيجة تأخر سيارات السرفيس والباصات المخصصة لنقل الركاب.

تكدس عدد كبير من المواطنين وتدخل لحل عاجل وتوفير السرفيس

وعلى الفور، قام "مرزوق" باستدعاء العميد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور، للتدخل الفوري وحل الأزمة بشكل عاجل، حيث تم الدفع بعدد من السيارات والباصات لنقل المواطنين من وإلى وجهاتهم المختلفة.

ورفض "المحافظ" مغادرة الموقع حتى تم التأكد من حل المشكلة بالكامل وركوب جميع الركاب.

خدمة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات أجهزة المحافظة

وأكد اللواء "مرزوق" أن خدمة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات أجهزة المحافظة، مشددًا على أن كافة الإدارات التنفيذية تعمل بروح الفريق الواحد لتلبية احتياجات المواطنين، قائلًا: "نحن هنا لخدمتكم.. ولن نغادر حتى نطمئن على راحتكم ووصولكم بأمان".

المتابعة المستمرة لجميع محطات نقل الركاب، خاصة في أوقات الذروة

كما وجّه "المحافظ " مدير المرور بضرورة المتابعة المستمرة لجميع محطات نقل الركاب، خاصة في أوقات الذروة والساعات المتأخرة من الليل، مع الاستعداد الدائم لتوفير بدائل آمنة من الباصات وسيارات السرفيس في حالة وجود أي نقص بالخدمة.

تقديم وسائل نقل آمنة، مريحة، ومنظمة

واختتم "مرزوق" تصريحاته بالتأكيد على أن أجهزة المحافظة ستواصل جهودها لضمان تقديم وسائل نقل آمنة، مريحة، ومنظمة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وظروفهم اليومية.

